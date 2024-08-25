Знаменитый пес-толстяк Кругетс похудел, но до сих пор не обрел хозяев

SHOT: песа-толстяка Кругетса не забирают новые хозяева даже после сброса 50 кг

Известный в Сети полный песик по кличке Кругетс сбросил вес до практически идеальных значений. Однако его все равно не хотят забирать новые хозяева, сообщает SHOT .

До похудения пес Кругетс весил 100 килограмм. У собаки были пролежни, она почти все время лежала. К тому же из-за большого веса у животного деформировались лапы.

Но в течение 12 месяцев Кругетс «придерживался» правильного питания и в результате скинул 50 килограмм. Лапы ему тоже вылечили.

Однако из-за хромоты питомца никто не хочет забирать домой из приюта в Нижнем Новгороде. За последние несколько месяцев ни одна семья не проявила к собаке интереса.

Ранее сообщалось, что Кругетс скинул 40 килограмм в марте 2024 года. Он набрал лишний вес, поскольку жил на улице, и его регулярно подкармливали прохожие.