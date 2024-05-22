Мемный пес Кругетс похудел на 45 кг и нуждается в новом доме

Прославившийся в Сети пес по кличке Кругетс похудел со 100 до 55,9 кг. Нижегородский алабай сидел на особой диете, и сейчас ему необходимо новое место жительства, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на благотворительный фонд «Сострадание НН».

Кругетса бросили прошлые хозяева, из-за чего ему приходилось жить во дворе. Именно тогда неравнодушные жильцы стали подкармливать питомца — по итогу пес растолстел так, что даже не мог встать.

Тем не менее, новые попечители Кругетса решили наладить его питание и стали следить за здоровьем алабая. Как итог — животное сбросило без малого половину своего веса.

Сейчас Кругетс ищет новый дом.

«Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией», — отметили волонтеры.

Кругетс добр по отношению к знакомым людям. Алабай отличается верностью, послушанием, а при необходимости может даже охранять дом, подчеркнули сотрудники фонда.