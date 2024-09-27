Знак «Я люблю ИК» появился у колонии № 5 в Кирово-Чепецке

Стела с надписью «Я люблю ИК» появилась у исправительной колонии № 5 города Кирово-Чепецка Кировской области. Выставочный макет быстро убрали и заявили, что он не предназначен для фото, сообщает «Подъем».

Появление стелы объяснили власти города. Администрация рассказала, что макет выставочный, он предназначался для жителей и сотрудников колонии, но не для фотографирования.

По словам властей, это образец продукции исправительной колонии, который смастерили заключенные. В учреждении активно развивают металлообработку и новые технологии.

Ранее заключенного из банды Цапков Вячеслава Цеповяза, прославившегося после скандала с поеданием деликатесов, перевели в исправительную колонию № 26 в Волгоградской области из-за проблем со здоровьем.

Перед вынесением приговора Цеповяз находился в ростовской колонии. Там он не только мог позволить себе употреблять деликатесы, но и ходил в баню, а также смотрел плазменный телевизор.