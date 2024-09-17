Крабоеда Вячеслава Цеповяза из банды Цапков перевели в колонию на юге

Заключенного из банды Цапков Вячеслава Цеповяза, прославившегося после скандала с поеданием деликатесов, перевели в исправительную колонию № 26 в Волгоградской области из-за проблем со здоровьем, сообщает Mash .

Еще до заключения у Цеповяза было множество болезней, в том числе саркома и травма, из-за которой у него не функционировала рука. Заболевания якобы обострились при суровых погодных условиях Амурской области. Все это время Цеповяз просил о переводе в колонию на юге страны, где благоприятный климат и много знакомых.

Адвокат Цеповяза рассказал, что его подзащитный прибыл в Волгоград 3 сентября. Он также отметил, что после поедания морских деликатесов, на котором заключенного поймали шесть лет назад, у него начался отек Квинке и обострились болезни.

Более того, после инцидента с пиршеством из красной икры, крабов и шашлыков за ним ужесточили надзор. Примечательно, что у сидящего в колонии «цапка» был смартфон, он мог есть на открытом воздухе и спать на мягких диванах.

Перед вынесением приговора Цеповяз находился в ростовской колонии. Там он не только мог позволить себе употреблять деликатесы, но и ходил в баню, а также смотрел плазменный телевизор.