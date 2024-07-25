Жуткую деталь обнаружили на часах Байдена во время «прямого эфира»

Часы Байдена во время телеобращения показывали неверное время

Советник миллиардера Илона Маска Мэтт Уоллес обратил внимание на странную деталь во время телеобращения президента США Джо Байдена, которая его ужаснула, сообщает Life.ru .

Так, Уоллес увидел, что наручные часы политика во время прямого эфира показывали неверное время. Он поделился своими опасениями в социальной сети X.

Советник Маска отметил, что с действующим президентом США происходит что-то гораздо более «мрачно и тревожное», чем можно представить.

Ранее в Сети активно развивалась конспирологическая теория о смерти Байдена после того, как президент США объявил о выходе из предвыборной гонки и пропал с глаз общественности. Один из американских телеведущих даже потребовал предъявить доказательства того, что политик все еще жив.

А политолог Дмитрий Евстафьев и вовсе высказался о том, что окружение Байдена могло подготовить его копию, разработанную искусственным интеллектом.