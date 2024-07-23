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Политолог Евстафьев считает, что в США могли создать дипфейк Байдена

Политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что окружение президента США Джо Байдена могло подготовить его копию, разработанную искусственным интеллектом.

Эксперт предположил, что американская политическая олигархия будет какое-то время править от имени главы Белого дома через дипфейки.

«Потому что американская политическая система такова, что президента надо иногда показывать», — объяснил Евстафьев в эфире радио Sputnik.

Политолог добавил, что жители Соединенных Штатов привыкли видеть своего национального лидера.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Брет Байер потребовал предъявить доказательства, что Джо Байден все еще жив. Ранее действующий глава США ушел на самоизоляцию из-за заражения коровирусом и объявил о снятии с президентской гонки.