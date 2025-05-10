Журналисту Колесникову хотели «разбить хлебало» за слова о Лукашенко

Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ложь о его поведении на параде

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко на самом деле вставал и поднимал кулак во время шествия военного расчета Белоруссии на параде Победы в Москве.

Ранее в репортаже «Победа была за ними» про парад на Красной площади в столице Колесников указал, что Лукашенко не встал во время шествия белорусского военного расчета. Ведущий белорусского канала СТВ Григорий Азарёнок во время стрима раскритиковал российского журналиста и заявил, что в случае встречи с ним «просто бы разбил хлебало».

«Я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — сказал журналист.

Колесников назвал ложные обвинения «серьезным делом» и принес извинения главе республики.

Накануне американская газета The Washington Post сообщала, что присутствие мировых лидеров на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве стало победой властей РФ и провалом Запада.