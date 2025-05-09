WP: присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве показало провал Запада

Присутствие мировых лидеров на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве стало победой властей РФ и провалом Запада, сообщает американская газета The Washington Post .

«Во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, <…> президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу», — говорится в публикации.

Ранее на главной площади страны завершился праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке парадным шагом прошли российские и зарубежные военные, а также проехала техника. Затем Владимир Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этом году праздничный парад в российской столице посетили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Всего на мероприятии присутствовали лидеры свыше 20 иностранных государств.