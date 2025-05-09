Путин и главы зарубежных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

После парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры стран почтили память погибших минутой молчания. Каждый из приехавших на парад Победы возложил букет красных цветов после того, как делегации торжественно прошли к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее лидеры стран посетили парад в честь 80-летия Победы, который прошел на Красной площади. В нем приняли участие 11,5 тыс. военных, а также более 180 единиц техники. Иностранные парадные расчеты дружественных армий также прошли по Красной площади.

Парад Победы завершился пролетом авиации — в небе над Москвой пролетели летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в составе девятки самолетов Су-30 и МиГ-29.