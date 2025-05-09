Воздушная часть парада началась на Красной площади в Москве

Воздушная часть парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне началась в российской столице, передает корреспондент РИАМО из Международного пресс-центра.

В юбилейном году в праздничном параде принимает участие авиация. В небе над главной площадью страны летят асы высшего пилотажа на боевых самолетах Су-30 и МиГ-29.

Парад Победы начался на Красной площади столицы в 10:00. Открыли его вносом Знамени Победы. В параде принимает участие более 11,5 тыс. военных ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, зарубежных армий и т. д.

На Красной площади также продемонстрировали примененные на СВО системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка». Также впервые на параде прошла колонна войск беспилотных систем.