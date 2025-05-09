сегодня в 11:16

Парад в честь 80-летия Победы завершился на Красной площади

На Красной площади в Москве завершился праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке парадным шагом прошли российские и зарубежные военные, а также проехала техника.

Парад Победы закрыла авиационная часть. Оркестр покинул Красную площадь.

Парадные расчеты 13 иностранных государств прошли торжественным маршем по Красной площади. В параде приняли участие военнослужащие Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.

На трибунах за парадом наблюдали президент РФ Владимир Путин и зарубежные гости, ветераны ВОВ, участники СВО, журналисты и приглашенные гости.