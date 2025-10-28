Журналистке Баязитовой отменили смягчение наказания после жалобы прокуратуры

Журналистка Александра Баязитова пробудет в колонии до июля 2026 года. Владимирский суд отменил предыдущее решение о смягчении ей наказания, которое должно было выпустить женщину на свободу, сообщает Baza .

В сентябре Судогодский районный суд изменил Баязитовой оставшуюся часть наказания с заключения на принудительные работы сроком на 10 месяцев 18 дней. В ходе заседания было учтено, что женщина примерно себя вела в колонии и работала в качестве швеи.

Однако прокурор посчитал, что суд поспешил со смягчением наказания. Он подал апелляционную жалобу на данное решение. В итоге Владимирский суд оставил журналистку в колонии.

Александре Баязитовой было предъявлено обвинение по делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Ей назначили 5 лет колонии общего режима.

