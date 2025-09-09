Журналистке Баязитовой смягчили наказание и выпустили из колонии

Суд Владимирской области отпустил из колонии журналистку Александру Баязитову, которая отбывала наказание по статье о вымогательстве. Женщине вместо этого назначили принудительные работы сроком на 10 месяцев 18 дней, сообщает Mash .

Заседание по делу Баязитовой прошло во вторник. Суд отметил хорошее поведение журналисты в колонии, а также ее работу в качестве швеи. Также в ходе заседания было отмечено, что женщина ходит в храм. В итоге ей смягчили наказание.

В апреле этого года Баязитова подавала прошение об условно-досрочном освобождении. На тот момент ей оставалось пробыть в колонии три с половиной года в колонии, до ноября 2028 года. Затем женщина попросила о помиловании. Она отмечала, что страдает от сахарного диабета, гипертонии, глаукомы. Также женщина говорила, что содержит больную мать.

В 2023 году администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой объявили приговор, по делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. В ходе заседания суда Баязитова не признала вину.