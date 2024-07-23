сегодня в 15:05

Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 годам лишения свободы в РФ

Журналист Михаил Зыгарь* заочно приговорен к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает РИА Новости .

Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Отбывать наказание журналист будет в колонии общего режима.

Ранее в отношении публициста было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии. По версии следствия, он публиковал посты в соцсетях на тему событий в украинской Буче.

Суд заочно арестовал журналиста. Срок ареста Зыгаря исчисляется с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на ее территории. Также МВД России объявило журналиста в розыск по статье УК.

Сейчас Зыгарь* проживает в Германии.

*Признан на территории РФ иноагентом.