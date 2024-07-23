Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 годам лишения свободы в РФ
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Журналист Михаил Зыгарь* заочно приговорен к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает РИА Новости.
Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Отбывать наказание журналист будет в колонии общего режима.
Ранее в отношении публициста было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии. По версии следствия, он публиковал посты в соцсетях на тему событий в украинской Буче.
Суд заочно арестовал журналиста. Срок ареста Зыгаря исчисляется с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на ее территории. Также МВД России объявило журналиста в розыск по статье УК.
Сейчас Зыгарь* проживает в Германии.
*Признан на территории РФ иноагентом.