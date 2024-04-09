МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*

МВД РФ объявило в розыск журналиста и писателя Михаила Зыгаря*, в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ, следует из базы ведомства.

Согласно информации в базе МВД, Зыгаря* разыскивают по статье УК. В связи с чем против него возбудили уголовное дело, не уточняется.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что против писателя возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии. Поводом для него, как утверждается, стал пост Зыгаря в соцсетях про украинскую Бучу.

В настоящий момент журналист покинул Россию и проживает, по последним данным, в Германии.

*признан в РФ иноагентом.