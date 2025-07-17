Студенты не боятся ипотеки: каждый четвертый копит на первоначальный взнос

Большая часть опрошенных абитуриентов рассчитывает приобрести недвижимость вместе со своим партнером или супругом. А каждый четвертый (24%) рассчитывает только на себя и уже копит на первоначальный взнос и хочет взять ипотеку, таковы результаты опроса компании Level Group, который имеется в распоряжении РИАМО.

Компания провела исследование среди абитуриентов, чтобы выяснить, как абитуриенты относятся к покупке недвижимости в городе учебы.

Оказалось, что каждый десятый абитуриент (10%) уже в момент поступления задумываются о покупке собственного жилья в городе учебы. 41% пока не определились с решением, но также рассматривают такой вариант. 49% заявили, что не планируют покупать квартиру в новом городе.

Среди тех, кто планирует покупку, 38% рассчитывают приобрести жилье вместе с партнером. Каждый четвертый (24%) копит на первый взнос и хочет взять ипотеку. 20% рассчитывают на помощь родителей и только 17% планируют купить квартиру самостоятельно без ипотеки.

«Большая часть студентов и абитуриентов выбирает стратегию приобретения жилья совместно с партнером/супругом. Именно она уже зарекомендовала себя как эффективная. Согласно нашим данным, большинство (82%) из тех, кто досрочно закрыл ипотеку, состояли в отношениях — чаще всего в официальном браке. Когда речь идет о покупке жилья студентами, совместный вклад может существенно приблизить молодых людей к достижению этой цели», — отметили в пресс-службе Level Group.