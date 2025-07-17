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Sky: 8 здоровых детей с ДНК 3 родителей появились на свет в Британии

По информации канала Sky, в результате эксперимента в Великобритании родились восемь младенцев с ДНК сразу трех родителей, сообщает РИА Новости .

В эксперименте принимали участие матери, у которых был высокий риск передачи детям генетических мутаций. В результате ген решили заменить.

Из генетического материала яйцеклетки, которая носит мутировавший ген, удаляют эту информацию. Донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями переносят, но без остальной ДНК.

22 женщины принимали участие в эксперименте. Семи из них удалось забеременеть, они родили восемь детей. Показатель успеха эксперимента составил 36%.

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