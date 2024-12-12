Руководитель отдела расследований RT Александр Раскин рассказал о различных махинациях и распрях в среде российской оппозиции за рубежом, включая историю с Леонидом Невзлиным*, что в итоге ведет к ее разгрому, сообщает Газета.ru .

Журналисты RT провели целый ряд расследований, касающихся деятельности представителей российской оппозиции за границей, в ходе которых было раскрыто несколько громких историй.

В том числе были обнаружены факты финансовых махинаций, организации протестов на западные деньги и помощи ВСУ в ходе конфликта на Украине, говорится в сообщении.

В частности, речь идет о скандале с бывшим топ-менеджером ЮКОСа Леонидом Невзлиным*. В Фонде борьбы с коррупцией** заявили о том, что Невзлин* «заказал» другого российского оппозиционера Леонида Волкова*. В интервью RT предприниматель Андрей Матус, который ранее сотрудничал с Невзлиным* и собрал на него компромат, рассказал о его «безумных планах» и опасениях за свою жизнь.

История с Невзлиным* и ФБК** показала, что в среде оппозиции нет единства, а внутренние «распри и склоки» давно приняли хроническую форму и начали отравлять ее изнутри, отметил Раскин.

По его словам, отсутствие единства и ясной программы действий привели к «междоусобным войнам», которые пытались скрывать от общественности.

«Но „невзлингейт“, как это теперь называют, окончательно все прояснил», — заключил журналист RT.

Ранее сообщалось о том, что при попытке военного переворота летом 2023 года Невзлин* совместно главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным планировал штурм колонии, где сидел оппозиционер Алексей Навальный***.

* Физлицо, признанное иноагентом на территории России.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** Включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.