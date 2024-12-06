Невзлин* хотел освободить Навального** пока Пригожин шел на Москву

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Андрей Матус: во время мятежа Пригожина Невзлин* был с ним на связи

В 2023 году Леонид Невзлин*, сооснователь ЮКОСа и сторонник Михаила Ходорковского*, задумал штурм колонии во Владимире, где находился оппозиционер Алексей Навальный**. Об этом рассказал Андрей Матус, который работал с Невзлиным*, сообщает RT .

По словам Матуса, Невзлин* поддерживал связи с различными российскими чиновниками, включая погибшего в авиации Евгения Пригожина, главу ЧВК «Вагнер».

«Когда Пригожин шел на Москву, Невзлин* был с ним на связи», — рассказал Матус.

В июне 2023 года, во время попытки военного переворота, Невзлин* активно обсуждал план захвата колонии с Пригожиным. Матус сообщил, что Невзлин* предложил взять колонию штурмом, чтобы освободить Навального** и «привезти его в Москву, как дедушку Ленина на броневике».

Работая с Невзлиным*, Матус столкнулся с просьбой избавиться от улик, касающихся нападений на оппозиционеров. В конечном итоге он собрал доказательства и передал их Фонду борьбы с коррупцией*** и российским правоохранительным органам.

* Физлица, признанные иностранными агентами.

** Включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

*** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.