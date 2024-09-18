Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал статус иноагента

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Признанный в России иностранным агентом журналист Михаил Зыгарь* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него этого статуса, пишут РИА Новости .

В пресс-службе суда сообщили, что поступила кассационная жалоба. Дата рассмотрения не назначена.

Минюст РФ внес его в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года.

Ранее журналист Михаил Зыгарь* заочно приговорен к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Суд заочно арестовал журналиста. Срок ареста Зыгаря исчисляется с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на ее территории. Также МВД России объявило журналиста в розыск по статье УК.

*Признан на территории РФ иноагентом.