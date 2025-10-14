Жуковские «Волонтеры Подмосковья» провели мастер-класс по дебатам

На мастер-классе обсуждались актуальные для молодых людей темы, включая единую школьную форму, запрет абортов, а также обязательно ли политику вести социальные сети.

В мероприятии приняли участие не только юные жуковчане, но и серебряный волонтер нашего города Александр Иванович.

Важно отметить, что дебаты полезны для развития коммуникативных навыков, умения анализировать информацию и принимать взвешенные решения в повседневной жизни. Кроме того, благодаря дебатам совершенствуется ораторское мастерство, позволяющее уверенно выступать перед аудиторией.

«На дебатах мы обсудили актуальные темы, потренировались грамотно формулировать и отстаивать свою позицию, слушать оппонента и приводить аргументы. Я очень рада, что у нас проходят такие мероприятия, ведь навыки риторики очень помогают в жизни», — поделилась «Волонтер Подмосковья» Жуковского Екатерина Дмитриевская.

