Жизнь без объятий: как отсутствие обнимашек «ломает» психику

Годы без тактильной близости могут незаметно, но сильно изменить человека — снизить способность к эмпатии, усилить агрессию и ощущение враждебности мира, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Ключевую роль играет окситоцин — гормон, который начинает вырабатываться у матери с началом родов, а у человека — в моменты близкого тактильного контакта, поглаживаний, объятий. Если человек годами лишен такого контакта, его психика меняется», — сказала Гладких.

Она отметила, что первое приятное ощущение, с которым сталкивается в жизни новорожденный после сильнейшего стресса рождения — это объятия мамы. В них он чувствует безопасность, знакомое сердцебиение, запах, вибрации. Это базовая потребность, подкрепляемая гормонально.

«Окситоцин работает как „амортизационная подушка“ — он смягчает восприятие трудностей, делает человека более лояльным к миру, способствует эмпатии, то есть умению считывать и понимать эмоции других. Без этого гормона жизнь ощущается жестче, чем она есть на самом деле», — рассказала клинический психолог.

Гладких уточнила, что человек может стать хмурым, агрессивным, ему сложно идти на позитивный контакт, потому что снижается сама способность к эмпатичному взаимодействию.

Международный день объятий празднуют 21 января. В этот день люди обнимаются просто так даже с незнакомцами — объятия дарят душевное тепло и заряжают позитивной энергией. Праздник считается молодежным, но все больше присоединяется людей и более старшего возраста, желая обменяться положительными эмоциями с другими людьми.

