Живого дельфина со связанным клювом нашли у берегов Балаклавы

На юго-западном побережье Крыма у берегов Балаклавы туристы заметили молодую особь дельфина-белобочки со связанным клювом и хвостом. Млекопитающему попытались помочь, но стяжка оборвалась из-за того, что успела врасти в мягкие ткани животного, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как дельфин плавал вблизи яхт, а находящиеся на них люди пытались помочь животному избавиться от стяжки на клюве. Первая попытка не увенчалась успехом, так как инородный предмет уже врос в мягкие ткани дельфина.

Еще одну стяжку заметили на хвосте белобочки. При каких обстоятельствах инородные предметы оказались на теле дельфина, неизвестно.

Волонтеры делают все возможное, чтобы спасти животное. По их словам, это еще реально, так как дельфин сохраняет активность.

Ранее сообщалось, что три девочки в Нижнем Новгороде издевались над лошадью. Школьницы били животное и снимали все происходящее на видео, затем сами опубликовали ролик в Сети и привлекли к себе внимание полиции.