В Чехове прошла встреча с сотрудниками завода

Присутствовавшие на встрече многодетные семьи обратились с вопросами обеспечения земельными участками и организации к ним подъездных дорог. Михаил Собакин сообщил, что с начала года в м. о. Чехов было подготовлено к выдаче 77 участков. 13 семей уже оформили их в собственность, 6 находятся в процессе оформления, а 19 выбрали денежную компенсацию. К сентябрю ожидается формирование ещё около 40 земельных участков.

«Если говорить о дорогах к участкам, то в прошлом году мы построили пять дорог. В этом году сделаем еще три. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому на следующий год будем также планировать проведение работ в рамках муниципальных программ», — рассказал Михаил Собакин.

Жители пятого микрорайона обратились с просьбой включить контейнерную площадку внутри дворов в программу модернизации и улучшить содержание многоквартирных домов. Жители улиц Молодёжной и Мира подняли вопросы состояния внутридомовых территорий, ремонта подъездов и качества питьевой воды. Михаил Собакин отметил, что ремонт всех подъездов, начатый в прошлом году, будет завершён до конца текущего года. Поскольку вода из городских скважин соответствует нормам, но её качество может ухудшаться из-за инженерных сетей, для оценки специалисты лаборатории возьмут пробы. Кроме того, до конца следующей недели будут восстановлены ступени входных групп МКД, о которых сообщили сотрудники предприятия.

«Будем оставаться с жителями на связи для контроля всех поручений. Отдельно благодарю руководство компании „МолоПак“ за предоставленную возможность общения с сотрудниками, а жителей за живой интерес и неравнодушие к жизни округа», — подытожил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.