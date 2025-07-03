Apple запретит пользователям голыми пользоваться видеосвязью

Пользователи iPhone с iOS 26 больше не смогут звонить голыми по видеосвязи

Американская корпорация Apple решила запретить пользователям iPhone с iOS 26 совершать обнаженные звонки по видеосвязи FaceTime. Система будет автоматически блокировать звонки, как только распознает, что на одном из собеседников нет одежды, сообщает Газета.ru со ссылкой на 9to5Mac.

Apple добавила защиту от непристойного поведения в FaceTime. Если система заметит голое тело во время видеозвонка, она автоматически остановит разговор и покажет уведомление. Пользователь сможет сам решить — прекратить вызов или продолжить общение.

Изначально эту функцию планировали только для детских учетных записей как элемент родительского контроля, теперь она будет доступна всем. Чтобы включить эту опцию, нужно зайти в «Настройки», выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность» и активировать «Предупреждения об откровенном контенте».

Компания Apple отмечает, что все данные видео обрабатываются только на самом устройстве и никуда не передаются, сохраняя приватность пользователей.

Новая iOS 26 с обновленным дизайном сейчас находится в стадии тестирования и должна полностью выйти примерно через месяц, в середине сентября.