сегодня в 19:15

Жительницу Долгопрудного оштрафовали за скрытый пост про Кремль

В смартфоне жительницы Долгопрудного нашли скрытый пост в Instagram* про Кремль и оштрафовали ее по статье о возбуждении ненависти, сообщает «Осторожно, Москва» .

Летом ее телефон женщины изъяли для проверки в УФСБ. В нем нашли вход в профиль соцсети Instagram*, там в папке «архив публикаций» были посты с признаками оправдания терроризма и возбуждения ненависти против лиц, «размещенных в Кремле».

Женщина пришла на заседание суда и признала вину. Ранее злоумышленница не привлекалась к административной ответственности.

Долгопрудненский городской суд таже учел наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка как смягчающее обстоятельств. Ей был назначен штраф в 20 тыс. рублей.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.