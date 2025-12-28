Жительнице Челябинска заблокировали все счета за сбор денег на подарки детям

В Челябинске 39-летней женщине заблокировали все счета из-за сбора денег на новогодние подарки детям и учителям, сообщает Baza .

Рузалина воспитывает троих первоклассников и активно участвует в общественной жизни. В преддверии Нового года она решила помочь к родительскому комитету и собрать деньги на подарки для учеников двух классов и их преподавателей.

Женщина поделилась своими банковскими реквизитами в родительских чатах, и за 2 дня ей удалось собрать более 50 тыс. рублей. На ее счет поступило около 100 переводов.

Однако вскоре Рузалина получила уведомление от банка — служба безопасности обнаружила подозрительные транзакции и заблокировала все ее счета в соответствии с 115-ФЗ. Чтобы снять блокировку, необходимо предоставить отчет по каждой операции и объяснить цель каждого перевода.

Жительница Челябинска предоставила в банк скриншоты из родительских чатов, подробно описав ситуацию. Она даже предложила сотрудникам службы поддержки присоединиться к чатам, чтобы лично убедиться в правдивости ее слов. Однако банк остался непреклонен. Единственным вариантом, предложенным Рузалине, была полная блокировка счета с возможностью однократного вывода всех средств.

