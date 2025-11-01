Жительница Уфы пришла на бракоразводный процесс с вибратором-трезубцем

В Уфе 37-летняя женщина хотела пронести на заседание суда необычное устройство — вибратор-трезубец. На входе ее заставили избавиться от гаджета, сообщает Mash .

Жительница Уфы должна была принять участие в заседании суда по разводу. Во время досмотра сотрудники были очень удивлены, увидев, что женщина принесла с собой черный вибратор-трезубец.

По всей видимости, она хотела предъявить его в качестве доказательства разрушенной семейной жизни. Сотрудники отобрали у нее устройство. При этом к женщине на всякий случай прикрепили пристава.

После завершения заседания женщине вернули вибратор.

Ранее мужчина похитил секс-куклу и занял у консультантов 40 рублей в Новосибирске. Выяснилось, что он хотел добиться любви от кондукторши, однако та ему отказала. Тогда мужчина решился на кражу.

