Мужчина похитил секс-куклу и занял у консультантов 40 рублей в Новосибирске

60-летний мужчина пытался украсть надувную куклу за 3,4 тыс. рублей в секс-шопе в Заельцовском районе Новосибирска. Он был пьян, сообщается в группе ВК « Агентства безопасности Гвардия », которое охраняет магазин.

Сотрудники секс-шопа нажали на тревожную кнопку в 21:32. Бойцы ГБР-77 «Агентства безопасности Гвардия» приехали на место происшествия. Там сотрудники показали записи с камер видеонаблюдения, на которых записаны похождения пьяного мужчины.

После просмотра видео выяснилось, что мужчина зашел в секс-шоп. Через некоторое время консультант отвлекся, и правонарушитель спрятал за пазухой коробку с надувной куклой.

С товаром мужчина отправился на улицу. Однако через несколько минут пришел обратно в магазин и попросил занять ему 40 рублей на проезд до дома. В этот момент консультанты обнаружили пропажу и активировали тревожную кнопку.

Мужчина признался в краже. Он сказал, что оставил секс-игрушку в соседнем дворе. В итоге правонарушителя передали полицейским.

Силовикам мужчина рассказал, что трудоустроен водителем маршрутки. Он хотел добиться любви от кондукторши, однако ему было отказано. Тогда мужчина решился на кражу.