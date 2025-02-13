Жителям Подмосковья рассказали о новом способе мошенничества в Сети

В сети Интернет появляются сообщения о новом способе мошенничества: злоумышленники рассылают жертвам деньги, а в комментарии к переводу пишут благодарность «за помощь ВСУ». Затем мошенники делают скриншот платежа, угрожая жертве направить информацию в правоохранительные органы, пугая заведением уголовных дел и вымогая еще большие суммы за молчание. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Убедительно просим граждан не реагировать на провокации неизвестных лиц. Не сообщайте личную информацию и не переводите деньги на указанные злоумышленниками счета.

Если вам поступил перевод от неизвестного лица, свяжитесь с банком, подробно расскажите о ситуации и следуйте полученным инструкциям. Если вы столкнулись с явными признаками вымогательства, мошенничества или с угрозами, вы также можете обратиться в полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.