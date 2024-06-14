Жителям Подмосковья рассказали, как защитить ребенка от мошенников в интернете

Дети подвергаются все большим рискам в киберпространстве. Это связано с высокой скоростью развития технологий. Без физического присутствия и в условиях анонимности, мошенники не гнушаются ничем ради достижения своих целей — кражи средств. Пресс-служба ГУРБ Московской области напоминает о распространенных схемах обмана, которые мошенники используют в отношении детей.

Обычно даже в бесплатных приложениях есть игровая валюта, купив которую ребенок сможет «прокачать» своих персонажей и тем самым быть на одном уровне с «топ-игроками». Злоумышленники предлагают установить якобы взломанную версию игры либо кидают ссылку на «сторонний» магазин, где можно купить игровые предметы дешевле.

Дальше по одному из сценариев у ребенка крадут доступ к аккаунту, а затем требуют за него выкуп, либо по ссылке устанавливается вредоносное ПО, благодаря которому мошенник получит доступ к устройству, персональным данным и СМС-уведомлениям банков. Также на фальшивом сайте злоумышленники могут украсть данные карты, если ребенок введет их при «покупке» игровой валюты.

Не доверяйте сторонним приложениям. Любые покупки лучше совершать напрямую в официальном приложении. Также желательно не хранить много средств на карте, которой расплачиваетесь в интернете, или вообще завести отдельную карту для онлайн-покупок и переводить туда необходимые деньги только в момент оплаты.

Иногда блогеры действительно устраивают конкурсы среди подписчиков. Но нередко от их лица обманывают аудиторию. Мошенники взламывают блогера и от его имени просят оставить комментарий под якобы конкурсным постом. Затем с ребенком лично связывается «менеджер» и сообщает, что он стал победителем. А для получения приза нужно заплатить за доставку либо внести предоплату за налог или вымышленную комиссию. Соблазнившись ценным подарком, ребенок переводит средства на счет, который на самом деле принадлежит злоумышленнику.

Иногда мошенники могут пойти дальше — сообщить, что приз возможно будет отправить, только если его получит кто-то из взрослых. Таким образом они пытаются выудить персональные и банковские данные родителей, чтобы «улов» был покрупнее.

Если вам предлагают что-то заплатить, чтобы получить подарок, то, скорее всего, вас пытаются обмануть, — сообщили в ГУ Банка России по ЦФО. Все суммы налогов и пошлин организаторы, как правило, оплачивают сами. В крайнем случае они могут вычесть обязательные взносы из суммы выигрыша, а оставшиеся деньги направить вам. А если вы столкнулись с таким предложением, лучше сразу закончить разговор и сообщить о ситуации родителям.

Жестокая схема, при которой ребенок сначала подвергается оскорблениям, а затем и угрозам от мошенника.

Под одной из фотографий неизвестный оставляет неприятный комментарий, например: «Ужас, как ты плохо стала выглядеть!» или «Раньше ты был лучше, не то, что сейчас». На эмоциях потенциальная жертва пытается узнать, кто же автор. При переходе на страницу ребенок видит, что аккаунт закрыт, но в профиле есть ссылка, которая ведет на другую социальную сеть незнакомца. Если ввести данные для авторизации, мошенник получает доступ к личным данным и перепискам, потому что на самом деле сайт был фишинговым. В дальнейшем содержание переписок может стать поводом для вымогательства денег. Как правило, ребенок боится сообщать о ситуации родителям, отдавая мошенникам все имеющиеся деньги.

В подобных ситуациях во-первых, нельзя делиться в интернете персональной информацией. Во-вторых, нельзя переходить по непроверенным ссылкам, даже если они очень похожи на настоящие. Разница может быть только в одном символе, при этом последствия — огромны.

Интерес мошенников к профилям обычных пользователей объясняется последующей простотой выманивания денег у друзей и близких жертвы под разными предлогами. Под видом «администраторов» или «службы поддержки» киберпреступники могут сообщить ребенку о попытках взлома его профиля и заполучить код из смс, который на самом деле даст доступ к аккаунту.

Еще одна схема обмана — премиум-подписка. Мошенники обезличено пишут о якобы подаренной премиум-подписке, а для ее активации нужно просто нажать на кнопку или перейти по ссылке. Дальше — уже знакомая история с кражей аккаунта, персональных и банковских данных.

Включите двухфакторную аутентификацию и установите надежный антивирус на все гаджеты детей, чтобы обезопасить их устройства в результате перехода по сомнительным ссылкам. Для безопасности можно также настроить программы родительского контроля.

Пользуясь доверием и наивностью детей, мошенники задействуют их в своих схемах по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем. Иными словами, делают из них дропперов. Ранее в ГУРБ рассказывали как можно обезопасить себя и своих близких.

Чтобы не стать соучастником преступления, надо критически подходить к любым предложениям от посторонних лиц. Не стоит верить обещаниям «быстрого, легкого и безопасного заработка», и тем более соглашаться на схемы, связанные с передачей платежных реквизитов и персональных данных. Цель любого мошенника — получить деньги с минимальным для себя ущербом, чтобы вся вина за преступление легла на других.

ГУ Банка России по ЦФО рекомендует детям соблюдать следующие правила кибергигиены: при любом подозрительном звонке или сообщении, особенно если разговор касается финансов, нужно сразу закончить диалог.

Если кто-то из друзей или родных просит помочь, необходимо сообщить о ситуации родителям, самостоятельно не предпринимать каких-либо действий. Ведь под видом близкого может скрываться мошенник, который получил доступ к профилю.

Ни в коем случае не сообщать персональную информацию, включая коды из СМС, секретные слова, данные банковской карты, под каким бы предлогом их ни запросили.

Нельзя переходить по непроверенным ссылкам, которые присылают по СМС, в почте или мессенджерах. Они может содержать вредоносное ПО. Также это может быть сайт-двойник, который создан специально для выманивания персональных и платежных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.