Жителям Подмосковья рассказали, как вызвать ветеринарного врача на дом

В Московской области работают 90 государственных учреждений ветеринарии, где животным оказывают помощь по различным профилям квалифицированные специалисты: хирурги, терапевты, дерматологи, стоматологи, офтальмологи. Также проводятся рентгеновские исследования, УЗИ, вакцинирование и чипирование. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Государственной ветеринарной службе Подмосковья отметили, что питомцы чаще всего получают терапевтическую и хирургическую помощь.

К специалистам чаще всего обращаются в случае, если владелец заметил, что животное стало вялым, наблюдаются симптомы отравления, рвота, повышенная температура или необходим общий осмотр, который рекомендуется проходить раз в полгода или в год.

Запись на прием в ветеринарные клиники ведется по телефону единого кол-центра: 8 (495) 668-01-25 либо онлайн на портале региональных госуслуг (после авторизации). Также при необходимости владельцы могут оформить выезд ветеринарного врача на дом по телефону: 8 (495) 668-01-25 по будням с 9 до 17 часов или онлайн на сайтах Терветуправлений № 1, 2, 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.