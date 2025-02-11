Жителям Подмосковья напомнили, куда нужно звонить при запахе газа в доме

Система-112 Подмосковья вновь напоминает жителям региона об опасностях, связанных с утечкой газа. Запах газа — это сигнал, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Он может свидетельствовать о потенциальной угрозе для жизни и здоровья. Важно знать, куда обращаться в такой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

При обнаружении запаха газа незамедлительно нужно позвонить по единому номеру «112». Операторы системы-112 готовы оказать помощь круглосуточно и без выходных. На каждое обращение реагируют оперативно, выясняя детали происшествия и направляя бригаду аварийной газовой службы к месту вызова.

«Безопасность граждан — наш приоритет. Каждое обращение об утечке газа обрабатывается в кратчайшие сроки. Не стоит сомневаться в своих действиях: при наличии подозрений на утечку газа немедленно сообщите об этом», — подчеркивают специалисты системы-112 Подмосковья.

Кроме того, заявители могут отслеживать маршрут бригады экстренной службы через мобильное приложение «112 МО», что добавляет уверенности в том, что помощь уже в пути.

С приближением осенне-зимнего периода, когда газовое оборудование используется более активно, количество обращений о запахе газа возрастает. Не дайте опасности шанс! Если вы почувствовали запах газа в своем доме или квартире, действуйте сразу — позвоните в службу спасения 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.