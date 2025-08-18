Жителям Подмосковья напомнили, как действовать при угрозе теракта

МЧС: в бесхозных вещах могут быть закамуфлированы взрывные устройства

Жителям Подмосковья напомнили, что нельзя трогать бесхозные вещи, а при угрозе теракта необходимо следовать специальным инструкциям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Гражданам следует всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в объектах транспорта и в местах скоплений людей. При активации сил безопасности и правоохранительных органов не нужно проявлять любопытство. Следует идти в другую сторону, но не бегом.

При взрыве или начале стрельбы надо немедленно упасть на землю, при этом лучше всего найти укрытие. Для большей безопасности надо накрыть голову руками.

Нельзя трогать забытые вещи при их обнаружении и заглядывать внутрь подозрительного предмета, пакета или коробки. О них нужно сообщить водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности или полиции.

Террористы могут камуфлировать взрывные устройства под бесхозные вещи. Также нельзя пинать на улице предметы, лежащие на земле.

Жителям напомнили, что если они случайно узнают о готовящемся теракте, то нужно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Там выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой.