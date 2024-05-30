Жителям Дзержинского напомнили, что кормить птиц на пруду хлебом не стоит

Верхний пруд расположен около Николо-Угрешского монастыря. Место считается тихим: сюда приходят мамы с колясками, вдоль берега можно встреть рыбаков, рядом небольшая кофейня.

Жителям напомнили, что в период появления птенцов не рекомендуется шуметь и мусорить в водоохранных зонах, а также не стоит выгуливать вблизи воды собак.

Кто-то из отдыхающих на пруду приходит с хлебом и кормит водоплавающих. По словам волонтера фонда «Воронье Гнездо» Варвары Непогодьевой, угощать птиц хлебом не стоит. По ее словам, кормление уток хлебом можно рассматривать с двух точек зрения: влияния на отдельную особь и влияния на популяцию в целом.

«В плане влияния на отдельных птиц хлеб не смертелен в разумных количествах. Но объективно оценить, какой процент от рациона у уток на водоемах в черте города составляет хлеб, нельзя. Кроме того, у хлеба высокая калорийность и низкая питательная ценность (количество микро- и макроэлементов). Это „пустые“ калории, что вредно для печени и организма в целом. В нем есть соль, сахар, консерванты. Они могут оказывать негативное влияние на работу почек. В природе птицы не получают ничего подобного в таких количествах, в каких эти компоненты содержатся в хлебе. На короткой дистанции от поедания взрослой уткой хлеба ничего ужасного не случится. Но в городских парках птицы едят хлеб годами и поколениями. И здоровья это им не добавляет», — пояснила Непогодьева.

Также она рассказала, что кормление в одних и тех же местах, на одних и тех же водоемах увеличивает плотность популяции птиц. Такое положение дел провоцирует риск различных заболеваний, ускоряет распространение инфекций. Круглогодичное кормление меняет и поведение птиц — популяции становятся оседлыми, так как нет нужды мигрировать. Из-за этого бывает так, что птицы остаются на полностью замерзших водоемах без доступа к воде. Они вмерзают в лед и не переживают холода.

По мнению Варвары, в весенне-летний период кормовой базы в природе более чем достаточно. Кормить птиц можно начинать с холодами. Если же очень хочется покормить уток на пруду, вместо хлеба можно взять геркулес, комбикорм, зелень или мелко порезанные яблоки. Можно даже приобрести кормовых насекомых в зоомагазинах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.