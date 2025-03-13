Жителя Подмосковья осудили на 14 лет за организацию диверсий в интересах Украины

Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова за организацию четырех диверсий в 2023 году по заданиям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет ТАСС .

Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения и 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение свободы на 1,5 года. Также ему назначен штраф в 10 тыс. рублей.

Обвиняемый активно сотрудничал со следствием и сдал всех исполнителей диверсий. Подсудимый признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее силовики задержали с поличным белгородца, который планировал совершить теракт в городе Валуйки, а также хотел отравить российских военнослужащих.