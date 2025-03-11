Белгородец готовил теракт в Валуйках и отравление российских военных

сегодня в 12:12

Силовики задержали с поличным белгородца, который планировал совершить теракт в городе Валуйки, а также хотел отравить российских военнослужащих, сообщает ТАСС .

Об этом сообщили в УФСБ РФ по Белгородской области.

Сотрудники УФСБ вместе с коллегами из Центра противодействия экстремизму УМВД по региону пресекли преступную деятельность россиянина 1976 года рождения.

Мужчину задержали с поличным. Он готовил теракт и диверсию на территории Белгородской области.