Белгородец готовил теракт в Валуйках и отравление российских военных
ФСБ: задержан белгородец, планировавший теракт и отравление российских военных
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Силовики задержали с поличным белгородца, который планировал совершить теракт в городе Валуйки, а также хотел отравить российских военнослужащих, сообщает ТАСС.
Об этом сообщили в УФСБ РФ по Белгородской области.
Сотрудники УФСБ вместе с коллегами из Центра противодействия экстремизму УМВД по региону пресекли преступную деятельность россиянина 1976 года рождения.
Мужчину задержали с поличным. Он готовил теракт и диверсию на территории Белгородской области.