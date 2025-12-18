Жителя Омска оштрафовали после шутки с двумя рулями в авто

Двое мужчин устроили креативный перформанс на дорогах Омска, разместив в машине игрушечный руль на пассажирском сидении. За это они получили двойной штраф, сообщает Baza .

Водитель авто и его друг решили развеселить проезжающих мимо автомобилистов, а заодно и сотрудников ГАИ наличием двух рулей. Они выехали на трассу, а в моменте их машину запечатлела камера.

В кадре показано, что руки водителя находятся на настоящем руле. Рядом с ним сидит пассажир, который держит еще один руль. Однако оба юмориста оказались не пристегнуты. Фото автомобиля попало в руки инспекторов.

Те назначили владельцу авто штраф за отсутствующие ремни безопасности. Ему придется заплатить 3 тысячи — за себя и товарища.

