сегодня в 23:22

На трассе в Новгородской области перевернулась машина скорой помощи

На трассе в Крестецком округе Новгородской области после столкновения с автомобилем ВАЗ перевернулась машина скорой помощи. В результате ДТП пострадали фельдшер и роженица, сообщает управление защиты населения региона.

Авария произошла вечером 17 декабря на трассе Крестцы — Боровичи.

«Пострадавшие — фельдшер скорой и роженица — осмотрены медиками и направлены в Великий Новгород», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия пожарные отключили аккумуляторы машин и осмотрели на утечку топлива.

Обстоятельства аварии уточняются.

