Пешеход погиб в ДТП в Новой Москве
На территории Новой Москвы автомобиль наехал на пешехода. Пострадавший скончался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
Предварительно, трагедия произошла на улице Самуила Маршака в районе дома 4. Пешеход двигался по проезжей части, когда его сбил Volkswagen.
Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.
Госавтоинспекция устанавливают обстоятельства ДТП. Также на мсте работает следственно-оперативная группа.
Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с грузовиком и пешеходом. Большегруз сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.