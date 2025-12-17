сегодня в 19:55

Пешеход погиб в ДТП в Новой Москве

На территории Новой Москвы автомобиль наехал на пешехода. Пострадавший скончался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Предварительно, трагедия произошла на улице Самуила Маршака в районе дома 4. Пешеход двигался по проезжей части, когда его сбил Volkswagen.

Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.

Госавтоинспекция устанавливают обстоятельства ДТП. Также на мсте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с грузовиком и пешеходом. Большегруз сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.