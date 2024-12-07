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Жители Украины жалуются на перебои с электричеством и плохое отопление

Жители с разных регионов Украины пожаловались на перебои с электроэнергией и плохое отопление, сообщает РИА Новости .

«Когда пропадает электричество, пропадает и отопление, связь», — отметила жительница Киева.

Например, жительница Житомира пожаловалась, что электричество дают с перебоями, а отопление очень слабое.

По словам жителей украинских регионов, им некуда обращаться с жалобами на проблемы ЖКХ или за компенсацией за повреждения из-за боевых действий.

Местные энергетические компании ранее сообщали, что не могут подключить дома к отоплению из-за того, что компетентные специалисты мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.