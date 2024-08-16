Жители столицы смогут забрать домой питомца из приюта на фестивале «Москва 2030»
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Жители столицы могут забрать домой питомца из приюта на фестивале «Территория будущего. Москва 2030». На мероприятие доставят 20 животных из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет», сообщается на сайте мэра мегаполиса.
Питомцев тщательно подготовили ко встрече с новыми хозяевами. Им сделали прививки, стерилизовали и проверили состояние здоровья.
Выставку, во время которой животных раздадут новым хозяевам, организовали на стадионе «Лужники». Мероприятие пройдет 17 августа с 11:00 до 17:00. На нем гости смогут выбрать себе кошек и собак.
На фестивале «Москва 2030» также откроется «Киногород». Каждый гость сможет узнать больше о возможностях Московского кинокластера.