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Жители столицы смогут забрать домой питомца из приюта на фестивале «Москва 2030»

Жители столицы могут забрать домой питомца из приюта на фестивале «Территория будущего. Москва 2030». На мероприятие доставят 20 животных из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет», сообщается на сайте мэра мегаполиса .

Питомцев тщательно подготовили ко встрече с новыми хозяевами. Им сделали прививки, стерилизовали и проверили состояние здоровья.

Выставку, во время которой животных раздадут новым хозяевам, организовали на стадионе «Лужники». Мероприятие пройдет 17 августа с 11:00 до 17:00. На нем гости смогут выбрать себе кошек и собак.

На фестивале «Москва 2030» также откроется «Киногород». Каждый гость сможет узнать больше о возможностях Московского кинокластера.