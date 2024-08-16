Каждый желающий сможет посетить киногород на «Территории будущего. Москва 2030»

В парке искусств «Музеон» до 8 сентября работает «Киногород». Он появился среди локаций, посвященных программе столичного градоначальника «Мой район», в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

В образовательно-развлекательном объекте «Сцена Театра им. М.Н. Ермоловой» в интерактивной форме расскажут про возможности Московского кинокластера. Гостям предложат мастер-классы, участие в съемках, появится возможность погрузиться в атмосферу любимых кинокартин.

Локация об искусстве кино 3 раза в день становится съемочным павильоном: всех желающих приглашают попробовать себя в роли актеров знаменитых фильмов во время 1,5-часовых реконструкций съемок. Следить за творческим процессом будут профессионалы киноиндустрии.

Наибольшей популярностью пользуется 1,5-часовой мастер-класс по сценическому бою. Его проводят петербургские специалисты, участвовавшие в «Слове пацана» и «Майоре Громе». Гостей знакомят с основами постановки, съемки и монтажа боевых сцен, техникой безопасности, работой каскадеров и реквизитом — оружием.

Два раза в день проводят танцевальные мастер-классы с профессиональными артистами и танцорами из Московского государственного академического театра оперетты.

Еще в «Киногороде» организованы лекции от профессионалов киноиндустрии. Режиссер Сергей Данелян проведет занятия по основам кинорежиссуры, а участникам лекции по актерскому мастерству предложат пробовать себя в актерских практиках, снимающих внутренние зажимы, и отточить мастерство импровизации. На занятиях «Спецэффекты в кино» преподаватель НИУ ВШЭ Надежда Маркалова расскажет об истории спецэффектов и комбинированных съемок.

Мероприятия в «Киногороде» доступны для посещения со вторника по четверг и в воскресенье с 12:00 до 20:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 21:00. Расписание активностей опубликовано на сайте форума-фестиваля.