Жители столичного Бутова пытаются спасти замерзающего лебедя

В московском районе Южное Бутово горожане пытаются спасти лебедя. Птица уже месяц живет одна на замерзающем пруду, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Одинокого лебедя заметили три недели назад на Черневском пруду. Жители беспокоятся, что птица может погибнуть от холода. Они звонили в МЧС, но, по их словам, на помощь так никто не пришел.

Неравнодушие горожане пытаются накормить птицу морковью, но она к еде никакого интереса не проявляет.

Ранее в Серпухове лебедей отправили для зимовки в питомник. Во временном приюте для лебедей созданы все условия: теплые вольеры и искусственный водоем.