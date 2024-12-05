Жители столичного Бутова пытаются спасти замерзающего лебедя
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В московском районе Южное Бутово горожане пытаются спасти лебедя. Птица уже месяц живет одна на замерзающем пруду, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Одинокого лебедя заметили три недели назад на Черневском пруду. Жители беспокоятся, что птица может погибнуть от холода. Они звонили в МЧС, но, по их словам, на помощь так никто не пришел.
Неравнодушие горожане пытаются накормить птицу морковью, но она к еде никакого интереса не проявляет.
Ранее в Серпухове лебедей отправили для зимовки в питомник. Во временном приюте для лебедей созданы все условия: теплые вольеры и искусственный водоем.