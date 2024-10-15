Серпуховских лебедей отправят для зимовки в питомник

Через несколько дней лебеди из парка Олега Степанова, Степа и Стеша, отправятся на зимовку в специализированный питомник. Уже четвертый год подряд они пережидают зиму именно в этом месте. Во временном приюте для лебедей созданы все условия: теплые вольеры и искусственный водоем, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

Птицы будут круглосуточно находиться под присмотром орнитологов, получать правильное сбалансированное питание и необходимые противопаразитарные обработки. Лебедям разрешено давать пшеничные и кукурузные зерна, нежареные и несоленые семечки, комбикорм для плавающих птиц, мелкие кусочки овощей, листья шпината и салата, ячмень и перловку. В дикой природе птицы питаются вегетативными частями водных растений, мелкими рачками, личинками насекомых, семенами и активным илом.

В мае птицы снова вернутся в парк и будут радовать его гостей. Лебеди Степа и Стеша, которые появились в парке им. Олега Степанова в 2021 году, сразу стали всеобщими любимцами. Установилась добрая традиция — по осени лебедей провожают на зимнюю «квартиру», а весной ожидают их возвращения в парковый пруд. Жители говорят, что лебеди приносят в Серпухов весну.

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