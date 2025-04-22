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Жители Серпухова удивились кругам в небе и связали их со смертью папы римского

Жители подмосковного Серпухова увидели вечером 21 апреля в небе странные круги и подумали, что это мистическое явление, которое связали с кончиной папы римского. Об этом сообщает « Чехов Вид ».

На опубликованных кадрах виден ряд колец дыма белого цвета. Они похожи на следы летавшего по кругу самолета.

При этом авторы поста вспомнили о том, что 21 апреля скончался папа римский Франциск и связали эти два события.

Понтифик умер 21 апреля в возрасте 88 лет.