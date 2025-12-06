Жители России стали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

Россияне через «Госуслуги» стали получать сообщения о том, что в приложении MAX появились домовые чаты, относящиеся к адресам, где они проживают. Такие оповещения уже получили некоторые жители Красногорска Московской области, сообщает РИА Новости .

«Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома. <…> В доме по адресу <…> Красногорск появился официальный чат в мессенджере МАХ», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявлял о необходимости создания общедомовых чатов жильцов на специализированной платформе до конца текущего года. В опубликованном уведомлении также перечислены преимущества использования официального чата.

В частности, указывается, что приложение характеризуется безопасностью и стабильностью функционирования, даже при наличии блокировок интернет-соединения. Подчеркивается, что ссылка на чат остается неизменной при смене управляющей организации, обеспечивая сохранность всей истории переписки. Кроме того, отмечается удобство получения актуальной информации, так как чат объединяет всех жильцов и заменяет разрозненные переписки в различных мессенджерах.

Ранее сообщалось, что в приложении MAX создадут общедомовые чаты для 1 млн многоквартирных домов, расположенных в разных регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.