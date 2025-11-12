Чаты дома в MAX создадут в 1 млн многоэтажек России
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Все многоквартирные дома в РФ должны создать чат в мессенджере Max в 2025 году. В него нужно перенести все, что было в Telegram и WhatsApp*, рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации, сообщает ТАСС.
Он обратился к сенаторам. Статус домового чата должен быть закреплен на официальном уровне.
Такую работу, по словам Файзуллина, предстоит проделать в практически одном миллионе многоквартирных домов в России.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.