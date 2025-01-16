Жители Приморья спасают брошенного на пустыре без еды и воды коня

В поселке городского типа Дунай в Приморском крае местные жители общими силами спасают коня, которого хозяин привязал на пустыре, где нет ни воды, ни еды, а сам ушел в запой, сообщает SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что конь привязан к дереву на пустыре. Вокруг животного нет ничего, кроме сухой травы и опавшей осенью листвы. По словам автора видео, хозяин животного забыл про него, так как находится в алкогольном запое и ни о чем не думает.

В соцсетях жители Приморья сообщают, что такая ситуация уже была. Летом мужчина оставил коня без присмотра, а он, в свою очередь, бродил по населенному пункту и даже вырывал из рук людей пакеты с мусором в поисках еды.

В настоящее время жители ПГТ не смогли наблюдать за тем, как конь погибает, и начали приносить ему на пустырь яблоки, воду и овес.

Ранее железнодорожники спасли кошку из вагона с углем. Животное находилось в рюкзаке и, предположительно, прибыло в Улан-Удэ из Кемеровской области.