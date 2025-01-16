Железнодорожники спасли истощенную кошку из рюкзака в поезде в Улан-Удэ

Сотрудники подвижного состава в вагоне с углем в Улан-Удэ обнаружили подозрительный рюкзак и вызвали кинологов. Собака не обнаружила взрывчатку, но все равно проявляла интерес к сумке, в которой, как оказалось, сидела кошка, сообщает РЖД .

Транспортная полиция достала из рюкзака испуганную кошку, которая, судя по всему, провела в замкнутом пространстве длительное время. Ее состояние было истощенным. Вагон с углем прибыл в Улан-Удэ из Кемеровской области.

Железнодорожники передали кошку ветеринарам, которые осмотрели ее и оказали необходимую помощь. В настоящее время ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

Одна из сотрудниц железнодорожного вокзала не смогла оставить кошку без дома и забрала ее жить к себе.

Ранее в Крыму спасатели накануне 2025 года из пожара спасли сразу семь кошек. Одна из них надышалась продуктами горения и потеряла сознание, но сотрудники МЧС РФ вернули ее к жизни.